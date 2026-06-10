В Баку начался второй день Международного саммита по финансам и банковскому делу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начался второй день «Международного саммита по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств».

Как сообщает Trend, саммит организован с целью ускорения интеграции финансовых систем региональных и тюркоязычных государств в глобальное финансовое пространство.

Мероприятие проводится при поддержке Совета банковских ассоциаций тюркоязычных государств, Центрального банка Азербайджанской Республики, Ассоциации банков Азербайджана, банковских ассоциаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, Ассоциации финансистов Казахстана и других партнёрских организаций.

В рамках саммита обсуждаются такие темы, как основные тренды в глобальном банковском и финансовом секторе на 2026 год, региональное сотрудничество, цифровая трансформация, платёжные и расчётные системы, открытый банкинг, искусственный интеллект, кибербезопасность, комплаенс, исламские финансы, зелёные финансы и инвестиционные возможности.

Программа второго дня продолжается панельными сессиями, посвящёнными кибербезопасности, противодействию мошенничеству и экосистемам комплаенса.

В рамках VII панели «Fraud Prevention & Cybersecurity» («Предотвращение мошенничества и кибербезопасность») обсуждаются существующие решения против фишингового мошенничества, статистика цифрового мошенничества в банковском секторе, вопросы безопасности в эпоху искусственного интеллекта, а также применение биометрических платформ в финансовом секторе.

На панели будут представлены доклады на темы: «Меры по противодействию мошенническим операциям», «Цифровое мошенничество в банковском секторе: статистика, тенденции и регуляторные планы», «Красота и уродство ИИ: безопасность в эпоху ажиотажа», а также «Преимущества использования биометрической платформы в финансовом секторе. Опыт VisionLabs в Казахстане».

Наряду с этим, на VIII панели «Building Effective Compliance Ecosystems: Global Trends & Regional Insights» («Создание эффективных экосистем комплаенса: глобальные тенденции и региональные особенности») обсуждаются роль экосистем комплаенса в снижении макрорегиональных рисков, построение систем комплаенса в Центральной Азии, укрепление финансовой целостности, а также вопросы человеческого контроля и ответственности за данные в эпоху искусственного интеллекта.

В рамках панели запланированы выступления на темы: «Регуляторные экосистемы комплаенса как фактор снижения макрорегиональных рисков: опыт и стратегическое видение», «Построение эффективных экосистем комплаенса в Центральной Азии», «Укрепление финансовой целостности через устойчивые экосистемы комплаенса», «Будущее экосистем комплаенса: от регуляторной обязанности к стратегической ценности» и «Комплаенс в эпоху ИИ: подотчётность, данные и человеческий контроль».

Отметим, что первый день саммита запомнился подписанием ряда документов о сотрудничестве. Так, был подписан меморандум о сотрудничестве между Ассоциацией финтеха Азербайджана и Ассоциацией финтеха Центральной Азии.

Кроме того, в рамках саммита был подписан меморандум между VISA и Национальным олимпийским комитетом Азербайджана.

Помимо этого, был также подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Общественным объединением развития торговых сетей.

Саммит объединяет руководителей банковско-финансового сектора, регулирующие органы, международные финансовые институты, поставщиков технологий, стартапы, инвесторов и международных экспертов.

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