БАКУ /Trend/ - Франция на протяжении многих лет позиционирует себя как одного из главных защитников прав человека, верховенства закона и независимости судебной власти. Официальный Париж на международных платформах часто говорит о важности защиты демократических ценностей и дает оценки состоянию прав и свобод в различных странах. Однако события последних лет на территориях, находящихся под контролем Франции, начали вызывать серьезные вопросы относительно того, насколько независимо функционируют правовые и судебные институты внутри самой страны.

В связи с этим особое внимание привлекает дело Кристиана Теина, считающегося одним из лидеров движения за независимость в Канаки — Новой Каледонии. По итогам следствия, длившегося 576 дней, ни одно из выдвинутых против него обвинений не было доказано. Тем не менее в течение этого периода он содержался под стражей за тысячи километров от своей семьи и находился в центре масштабной политической кампании обвинений.

Именно эти факты вновь вернули на повестку дня дискуссии о том, используются ли судебная и следственная системы Франции в политических целях.

В чем суть событий?

В 2024 году планы Франции по изменению избирательного законодательства в Канаки — Новой Каледонии вызвали серьезные протесты в регионе. Местное коренное население (канаки) считало, что инициатива Парижа направлена на то, чтобы повлиять на политическое будущее региона и ослабить позиции сторонников независимости.

Беспорядки, возникшие на фоне обострения протестов, сопровождались жесткой реакцией французских властей. Кристиан Теин, бывший в тот период одним из руководителей Координационного комитета полевых действий, был представлен как один из главных организаторов событий. Французские правоохранительные органы утверждали, что за беспорядками стоят он и другие канакские активисты.

Однако 5 июня 2026 года парижские следственные органы пришли к совершенно иному выводу. Расследование показало отсутствие каких-либо конкретных улик, подтверждающих причастность Кристиана Теина к правонарушениям. Главные аргументы против него в материалах дела ограничивались лишь его публичными выступлениями. В ходе следствия не было выявлено ни тайных связей, ни переписок, указывающих на координацию насилия, ни фактов, подтверждающих обвинения посредством телефонных разговоров.

Напротив, сообщается, что в следственных материалах содержались многочисленные сведения о том, что Кристиан Теин и возглавляемая им организация призывали людей к спокойствию и стремились к снижению напряженности.

В результате расследования, длившегося около полутора лет, французский суд официально признал отсутствие каких-либо фактов, подтверждающих его вину.

Почему 576 дней?

Основной вопрос в связи с этим делом возникает именно здесь. Если по окончании следствия не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих обвинения, то в чем причина того, что расследование длилось 576 дней?

В нормальной правовой практике целью следствия является установление виновности или невиновности лица. Однако если расследование продолжается столь длительное время и в итоге выясняется необоснованность первоначальных обвинений, начинают возникать вопросы к самому процессу.

На это обращают внимание и адвокаты Кристиана Теина. По их словам, их подзащитный был этапирован за 17 тысяч километров, изолирован от семьи и сторонников, долгое время содержался под стражей и подвергался постоянным политическим обвинениям, а в итоге все обвинения против него были сняты.

Эта ситуация напоминает часто используемое в теории права понятие «процесс как наказание». В таких случаях, даже если окончательным вердиктом является оправдание, длительное следствие, содержание под стражей и общественные обвинения уже оказывают серьезное негативное влияние на политическую деятельность, репутацию и личную жизнь человека.

Правовой механизм как политический инструмент

Именно это выступает главной причиной споров вокруг дела канакских активистов.

Различный международный опыт показывает, что в некоторых случаях судебные и следственные механизмы могут использоваться не для вынесения прямого приговора, а для ограничения возможностей деятельности политических оппонентов. В таких ситуациях долгосрочные расследования, затяжные правовые процедуры и широкие общественные кампании по обвинению преследуют цель снизить политическое влияние лица.

Факты, вскрывшиеся в связи с делом Кристиана Теина, вызывают дискуссии именно в этом русле, из-за того, что между первоначальными обвинениями французских властей и окончательным выводом суда существует глубокая пропасть. С одной стороны, на протяжении длительного времени утверждается, что он является организатором беспорядков, а с другой — по окончании следствия не находится ни одного конкретного подтверждающего факта.

Это волей-неволей создает впечатление, что целью процесса могло быть не столько установление правовой истины, сколько ослабление лидеров движения за независимость в политическом и общественном плане.

Колониальная политика Франции и вопрос Новой Каледонии

Дело Кристиана Теина оценивается не как отдельный правовой процесс, а в более широком политическом контексте.

Канаки — Новая Каледония входит в список несамоуправляющихся территорий ООН и является одним из регионов, не завершивших полностью процесс деколонизации. Значительная часть местного населения на протяжении многих лет выступает с требованием независимости. В таких условиях следственные действия против лидеров движения за независимость автоматически приобретают политический подтекст. А когда в конце этих расследований не обнаруживается доказательств, подтверждающих обвинения, сомнения в объективности правовых процессов возрастают еще больше.

По этой причине дело канакских активистов выглядит уже не просто как судебное разбирательство, но и как один из индикаторов отношения Франции к своему колониальному наследию.

Вероятность апелляции усиливает обеспокоенность

Одним из факторов, осложняющих вопрос, остается право главного прокурора Парижа подать апелляционную жалобу на это решение.

Если такой шаг будет предпринят, правовой процесс, который длился 576 дней, может затянуться еще больше. Это усилит опасения по поводу продолжения правового давления на канакских активистов поскольку после того как судом была подтверждена недостаточность улик, повторное затягивание процесса может спровоцировать новые вопросы о политических мотивах.

Вопросы, оставшиеся в тени полуторагодичного расследования

Следствие, проведенное против Кристиана Теина и других канакских активистов, вызвало серьезные дискуссии о том, насколько независимо функционирует судебная система во Франции. Тот факт, что расследование длилось 576 дней при полном отсутствии конкретных улик, подтверждающих обвинения, порождает легитимные вопросы к целям данной правовой процедуры.

Этот инцидент показывает, что порой сам правовой процесс может превращаться в инструмент политического влияния. Именно поэтому дело канакских активистов оценивается не просто как уголовное дело, а как важный прецедент, выносящий на обсуждение реальные границы судебной независимости во Франции, вероятность использования права в политических целях и состояние демократии на колониальных территориях.

С этой точки зрения главный вопрос все еще остается открытым: если по окончании следствия, длившегося более полутора лет, не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих обвинения, то служил ли этот процесс действительно торжеству правосудия или же сыграл роль механизма давления на политические силы, выступающие за независимость?