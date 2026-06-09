Рубио поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах

БАКУ/ Trend/ - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.

Как передает Trend, об этом Рубио написал на своей странице в социальной сети X.

"Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна в связи с переизбранием его партии. Соединенные Штаты поддерживают премьер-министра и Армению в стремлении к миру.

Мы привержены продвижению целей исторического Вашингтонского саммита мира, в том числе реализации проекта TRIPP.

С нетерпением ожидаем совместной работы по обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами", - написал Рубио.

Отметим, что по итогам голосования на парламентских выборах в Армении победила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Окончательные итоги состоявшихся в Армении парламентских выборов будут объявлены 14 июня.