В Баку прошел летний фестиваль Force of Love 2026 (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 5 по 7 июня в арт-пространстве Space____________13 состоялся фестиваль “Force of Love”, организованный журналом NARGIS – масштабное событие, объединившее творчество, ремесленное искусство и живое общение. Главной целью фестиваля было создать возможность собраться вместе с семьей, детьми и друзьями, получить массу впечатлений и весело провести время.

На протяжении трех дней жители и гости столицы могли приобрести украшения, предметы интерьера, книги, одежду, сумки и другие изделия локальных брендов и мастеров, а также попробовать разнообразные блюда и напитки.

Фестиваль также предлагал насыщенную программу творческих, образовательных и развлекательных мероприятий. Гости могли научиться танцевать бачату вместе с главным редактором журнала NARGIS Ульвией Махмуд и танцором Фаридом Мехтиевым, а также принять участие в мастер-классах по живописи, абстрактному искусству, росписи керамики и холстов, скрапбукингу, робототехнике, ковроткачеству, трафаретной росписи и кулинарному мастерству. Помимо этого, гостей ждали кулинарные изыски от Project Flat, игры от Game Buzz, книги Бахрама Багирзаде, традиционная роспись хной и яркий фейс-арт для детей и взрослых.

Первый день фестиваля был посвящён детям. Совместно с Nargis Fund была организована особая развлекательная программа для воспитанников Детского дома №1, посвященная Международному дню защиты детей. Юные гости посмотрели кукольный спектакль, приняли участие в творческих мастер-классах, получили подарки и насладились праздничными угощениями.

6 июня состоялась акция по посадке деревьев – важная экологическая инициатива, символизирующая заботу о будущем поколении и гармоничное сосуществование с природой. Акцию возглавила главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмуд.

7 июня совместно с CineMastercard был организован показ мультфильма для детей. Фильм вызвал большой интерес у юных гостей, подарив им незабываемые впечатления, множество улыбок и хорошее настроение.

В рамках фестиваля Центр развития культурных и креативных индустрий (Yaradıcı Mərkəz) при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, при поддержке которого проходило мероприятие, организовал серию мастер-классов, настольных игр, а также тематических воркшопов. Вдобавок гости могли познакомиться с молодыми локальными брендами, представленными Центром.

Одним из партнёров мероприятия выступил Baku City Circuit, чья поддержка сыграла важную роль в этом масштабном событии.

В течение всего фестиваля для удобства гостей курсировали бесплатные автобусы от BakuBus.

Спасибо каждому, кто разделил с нами эти три дня и наполнил их особой атмосферой тепла, радости и вдохновения. До новых встреч!