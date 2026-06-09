К 80-летию мастера мугама Вамига Мамедалиева: Когда тар звучит как судьба (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 9 июня исполняется 80 лет выдающемуся азербайджанскому таристу, профессору, педагогу, народному артисту Азербайджана Вамигу Мамедалиеву - музыканту, чье имя на протяжении десятилетий неразрывно связано с искусством мугама и развитием национальной исполнительской школы, сообщает Trend Life.

Есть мастера, чье творчество становится не просто частью культурной жизни страны, а ее живой историей. К таким личностям, безусловно, относится Вамиг Мамедалиев. Его судьба и судьба азербайджанского тара словно сплелись воедино, а многолетнее служение музыке превратило его в одного из признанных хранителей национальных традиций.

Будущий музыкант родился 9 июня 1946 года в поселке Кюрдаханы в семье интеллигентов. Любовь к музыке проявилась очень рано. Первые уроки игры на таре он получил в музыкальном кружке местного клуба под руководством Дердаяла Айдемирова. Уже в юношеские годы Вамиг Мамедалиев проявил себя не только как талантливый исполнитель, но и как организатор: создал таровый кружок, а затем и ансамбль народных инструментов "Бахар", который стал одним из культурных центров родного поселка.

После службы в армии он продолжил профессиональное образование в Бакинском музыкальном техникуме имени Асафа Зейналлы, а затем в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли. Его наставниками были выдающиеся мастера азербайджанского музыкального искусства - Бахрам Мансуров, Ахмед Бакиханов, Гаджи Мамедов, Адиль Герай, Октай Гулиев и Сервер Ибрагимов. Именно у них молодой музыкант постигал тончайшие секреты мугама, искусство сопровождения ханенде и исполнительское мастерство, которое впоследствии принесло ему широкое признание.

За годы творческой деятельности Вамиг Мамедалиев сформировал собственный исполнительский почерк, отличающийся глубиной музыкальной мысли, виртуозной техникой и редким умением раскрывать эмоциональное содержание мугама. В золотой фонд Азербайджанского радио вошли записанные в его исполнении мугамы "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Рахаб", "Харидж Сегях", "Баяты-Гаджар" и "Нава", которые сегодня считаются ценнейшим наследием национальной культуры.

Его мастерство высоко ценили ведущие ханенде страны. На протяжении многих лет он сопровождал выступления Ягуба Мамедова, Гаджибабы Гусейнова, Абульфата Алиева, Арифа Бабаева, Джанали Акперова, Агахана Абдуллаева, Алима Гасымова, Сакины Исмайловой, Мелекханум Эйюбовой, Гандаб Гулиевой, Кенуль Хасиевой, Назпери Досталиевой и многих других мастеров вокального искусства.

Широкую известность музыкант получил и за пределами Азербайджана. В 1985 году фирма "Мелодия" выпустила записи мугамов "Харидж Сегях" и "Рахаб" в его исполнении. В 1989 году на международном фестивале Falun Folkmusic Festival в Швеции он был удостоен первого места, после чего последовали многочисленные приглашения в европейские страны. Во Франции компанией Maison des Cultures du Monde были записаны его исполнения мугамов "Нава" и "Рахаб", а также произведения в сопровождении известных азербайджанских ханенде. Эти записи внесли значительный вклад в популяризацию азербайджанского мугама на международной сцене.

Однако творческая деятельность Вамига Мамедалиева никогда не ограничивалась только концертной сценой. На протяжении многих десятилетий он активно занимается педагогической работой. Преподаватель, доцент, профессор, декан музыкального факультета Азербайджанского государственного университета культуры и искусств - на каждом этапе своей деятельности он стремился передавать молодому поколению не только профессиональные знания, но и любовь к национальному искусству.

Многие известные сегодня исполнители считают себя учениками его школы. Сам маэстро убежден, что настоящее искусство невозможно без уважения к традициям.

"Главное - идти дорогой наших предков. Изучите эту дорогу, а потом добавляйте к ней свое", - говорит он своим студентам.

Эта мысль стала своеобразным творческим кредо музыканта. По его убеждению, развитие искусства возможно лишь тогда, когда новаторство опирается на прочный фундамент классической школы.

Особое место в размышлениях Вамига Мамедалиева занимает тар - инструмент, который он считает одним из главных символов национальной культуры.

"Тар приобрел значение музыкального символа Азербайджана, в нем заключены национальные традиции нашего народа", - отмечает маэстро.

Говоря о роли инструмента в искусстве мугама, он подчеркивает:

"Непреходящее значение тара для национальной культуры обусловлено его ролью в искусстве мугама как ведущего музыкального инструмента".

Для Вамига Мамедалиева тар - не просто музыкальный инструмент. Это голос истории, память поколений, отражение духовного мира азербайджанского народа. Именно поэтому он всегда выступал за сохранение классических исполнительских традиций и бережное отношение к мугамному наследию.

Особую ответственность музыкант видит в воспитании молодых исполнителей. По его словам, задача музыканта заключается не только в виртуозном исполнении произведений, но и в сохранении их подлинного содержания и духа.

Не случайно он с особым уважением говорит о своих учителях и великих представителях национальной школы. По его словам:

"Искусство игры на азербайджанском таре передавалось через поколения блестящих музыкантов, которые развили его художественные возможности и обогатили классические мугамы своими творческими открытиями".

Сегодня эти слова в полной мере можно отнести и к самому Вамигу Мамедалиеву. Он стал достойным продолжателем великих традиций и одновременно одним из тех мастеров, кто определял развитие азербайджанского исполнительского искусства на протяжении последних десятилетий.

Наряду с творческой и педагогической деятельностью Вамиг Мамедалиев активно участвовал в реализации проектов по сохранению и развитию мугама, в работе профессиональных конкурсов и фестивалей, в подготовке новых поколений музыкантов.

За плечами маэстро - десятки стран, сотни концертов, тысячи учеников и слушателей. Но, говоря о своей жизни, он выбирает самые простые и искренние слова:

"Я считаю себя счастливым человеком, что всю свою жизнь посвятил мугаму".

В этих словах - весь путь Вамига Мамедалиева: путь музыканта, педагога, хранителя традиций и человека, для которого искусство стало судьбой.

Сегодня, отмечая 80-летний юбилей мастера, музыкальная общественность Азербайджана чествует не только выдающегося тариста, но и одну из знаковых фигур национальной культуры. Его творчество продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов, а благородное звучание его тара остается символом верности искусству, духовности и безграничной любви к родной земле.

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