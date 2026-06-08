Заслуженный артист Тогрул Асадуллаев принял участие в работе экзаменационной комиссии в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджанской Республики, доктор философии по искусствоведению, доцент, лауреат Президентской премии Тогрул Асадуллаев по приглашению министерства культуры и информации Республики Казахстан и Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой 3–5 июня 2026 года принял участие в работе государственной экзаменационной комиссии в качестве председателя по специальности "Исполнительство на народных музыкальных инструментах". Об этом сообщил Trend Life сам музыкант.

В течение трёх дней студенты, обучающиеся игре на различных народных инструментах — таких как кобыз, прима-кобыз, домбра, шертер, а также участники ансамблей жетыген и других направлений - сдавали государственные экзамены, которые оценивались комиссией под руководством Тогрула Асадуллаева.

Помимо работы в экзаменационной комиссии, он также провёл мастер-класс. В ходе занятия Тогрул Асадуллаев подробно рассказал о роли кяманчи в традиционной азербайджанской музыкальной культуре, особенно в искусстве мугама - мугамных дестгяхах и ритмических мугамах. Он также отметил значение этого музыкального инструмента в творчестве композиторов и исполнил ряд произведений, продемонстрировав исполнительское мастерство. Кроме того, он затронул вопросы преподавания и методики обучения игре на кяманче.

В ходе визита Тогрул Асадуллаев был награждён благодарственным письмом от Казахского национального университета искусств за участие в работе экзаменационной комиссии и проведение мастер-класса.

В благодарственном письме отмечены его высокий профессионализм, объективность и ответственность при оценке знаний и навыков студентов, а также значительный вклад в развитие их творческого потенциала, международное сотрудничество и обмен опытом в сфере музыкального искусства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!