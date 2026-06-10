Вырос экспорт продукции через таможни провинции Южный Хорасан в Иране

БАКУ/Trend/ - В течение двух месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 мая 2026 года) экспорт продукции через таможни провинции Южный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 мая 2025 года) увеличился на 51% в стоимостном выражении и на 81% в весовом.

Согласно информации Trend, об этом в ходе брифинга заявил генеральный директор управления таможен провинции Южный Хорасан Али Кухгерд.

По его словам, за два месяца через таможни провинции Южный Хорасан было экспортировано 525 тысяч тонн продукции стоимостью 94,4 миллиона долларов.

Кухгерд сообщил, что через таможни провинции в основном экспортировались чугун в слитках, цемент, овощная продукция, резинотехнические изделия, битум и яйца.

Таможенный чиновник отметил, что продукция в основном экспортировалась в Афганистан, Пакистан, Ирак, Турцию и Туркменистан.

Кухгерд также отметил, что за два месяца через таможни провинции в страну было импортировано 2,6 тысячи тонн продукции стоимостью 4,75 миллиона долларов.

"Через таможни провинции Южный Хорасан в страну импортированы рис, кунжут, солнечные панели и инверторы, оборудование, связанное с горнодобывающей промышленностью, изюм и прочее. Продукция в основном импортирована из Пакистана, Китая, Афганистана, Омана и Узбекистана", — добавил он.

Отметим, что провинция Южный Хорасан на востоке Ирана граничит с Афганистаном. Эта провинция считается одной из основных в торговле Ирана с соседними странами.