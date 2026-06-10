Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства развития медиа Азербайджана(MEDİA) проходит общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации».

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в обсуждении принимают участие представители профильных государственных органов, представители средств массовой информации и эксперты.

В ходе обсуждения состоится обмен мнениями по вопросам, связанным с нововведениями, предусмотренными законопроектом, а также с механизмами их практического применения.

Новость обновляется