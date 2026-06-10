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Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)

Общество Материалы 10 июня 2026 15:00 (UTC +04:00)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства развития медиа Азербайджана(MEDİA) проходит общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, а также в законы «Об информации, информатизации и защите информации» и «О защите детей от вредной информации».

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в обсуждении принимают участие представители профильных государственных органов, представители средств массовой информации и эксперты.

В ходе обсуждения состоится обмен мнениями по вопросам, связанным с нововведениями, предусмотренными законопроектом, а также с механизмами их практического применения.

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Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)
Агентство развития медиа Азербайджана организовало общественное обсуждение нового законопроекта (ФОТО)

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