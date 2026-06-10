Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,82 доллара США, или на 4,8%, составив 95,27 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 4,72доллара США, или на 4,8%, и составила 92,95 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,94 доллара США, или на 6,8%, составив 67,87 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,9 доллара США, или на 5%, составив 93,76 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.