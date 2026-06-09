БАКУ/Trend/ - ABB Bank планирует в ближайшем будущем расширить возможности электронной коммерции.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель офиса ABB Bank Мехмет Али Саваш на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

По его словам, ABB с конца 2024 года начал внедрять технологии искусственного интеллекта в первую очередь в сфере клиентской поддержки, и за короткое время были достигнуты серьезные результаты.

«В настоящее время примерно 70% обращений клиентов с вопросами получают ответ непосредственно через искусственный интеллект. В этом процессе не требуется дополнительного вмешательства сотрудников клиентской службы, и обращения успешно обрабатываются», — отметил он.

Мехмет Али Саваш также сообщил, что ABB уже достиг важного этапа в осуществлении финансовых операций с помощью искусственного интеллекта:

«Если посмотреть на примеры в мире, я считаю, что очень немногие банки могут составить конкуренцию ABB в этой сфере. Это достижение, которым Азербайджан может гордиться».

Он подчеркнул, что система полностью построена на локальной инфраструктуре, и передача данных за пределы страны не допускается:

«Поступающие запросы обрабатываются через GPU-инфраструктуру, расположенную в Азербайджане, определяется, что хочет сделать клиент, и предоставляется соответствующий ответ».

Представитель ABB заявил, что основная цель банка — не просто предоставлять финансовые услуги, а изменить повседневный опыт клиентов.

В этой связи было отмечено, что ABB запустил новый проект «DigiTravel». В рамках проекта уже продано более 300 билетов, и пользователи могут приобретать авиабилеты напрямую через мобильное приложение ABB Mobile.

Кроме того, было объявлено, что в ближайшее время будет введена в эксплуатацию новая платформа, охватывающая сферу мероприятий и развлечений. С помощью этой платформы пользователи смогут строить планы на выходные, приобретать билеты на концерты и другие мероприятия.

«Мы хотим объединить все эти отдельные услуги в единую экосистему с помощью искусственного интеллекта. Цель — предоставить клиенту на одной платформе путешествия, гостиницы, билеты на мероприятия и даже возможности кредитования», — добавил Мехмет Али Саваш.

Он также сообщил, что ABB планирует в ближайшем будущем расширить возможности электронной коммерции. Банк нацелен к концу следующего квартала осуществлять в мобильном приложении ABB Mobile продажу не только авиабилетов и билетов на мероприятия, но и различных товаров, включая смартфоны и бытовую технику.

«Искусственный интеллект также поможет пользователям выбрать правильный товар», — подчеркнул представитель ABB.