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Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)

Культура Материалы 8 июня 2026 19:52 (UTC +04:00)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся вечер, посвящённый 65-летию кинорежиссёра, члена Союза кинематографистов Азербайджана, Гильдии профессиональных кинорежиссеров, лауреата национальных премий Маарифа Магеррамбейли. Мероприятие прошло в тёплой и торжественной атмосфере с участием представителей киноиндустрии, коллег, друзей и ценителей национального кинематографа, сообщает Trend Life.

В ходе вечера зрителям были представлены фрагменты из фильмов и документальных работ режиссёра, отражающих его многолетний творческий путь и вклад в развитие азербайджанского кино. Во время юбилейного вечера коллеги и гости отметили его вклад в развитие отечественного телевидения и документального кино, а также активную роль в сохранении и популяризации национального культурного наследия. Особо была подчеркнута значительная роль юбиляра в популяризации национальной культуры и исторического наследия через экранное искусство.

Маариф Магеррамбейли родился 26 мая 1961 года в Баку, получил образование в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Свою профессиональную деятельность начал в 1978 году на киностудии «Азербайджанфильм», где прошёл путь от рабочего до ассистента режиссёра и режиссера-постановщика, принимал участие в создании более тридцати художественных и документальных фильмов, телевизионных проектов. В своих работах он последовательно обращается к темам национальной идентичности, культурного наследия, духовных ценностей и судьбы человека в историческом контексте. Режиссёрский стиль отличается вниманием к деталям, реалистичностью и стремлением раскрыть живые человеческие истории через призму истории и культуры.

Особое место в его творчестве занимает документальный телевизионный сериал "Бакинские сады (дачи)", который получил широкую известность и стал одной из визитных карточек режиссёра. Также известны его крупные документальные циклы "Азербайджанские крепости", "Азербайджанские ковры", фильм "Бакинские свадьбы" и т.д. На этом этапе творчества Маариф Магеррамбейли раскрывает традиции и обычаи различных аутентичных мест Абшеронского полуострова. За это его называют "летописцем абшеронских сел".

Маариф Магеррамбейли поделился воспоминаниями о съемках картин, интересными моментами из творческой жизни.

Вечер в киноцентре «Низами» стал не только данью уважения к мастеру, но и своеобразным обзором целой эпохи азербайджанского документального кинематографа, в которой Маариф Магеррамбейли занимает значимое место.

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Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)
Летописец абшеронских сел, режиссер Маариф Магеррамбейли отметил юбилей (ФОТО)

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