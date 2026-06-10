Barza Collection представила HÜDUD - первую персональную выставку Турала Моюфова при поддержке MoMA Baku (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства / MoMA Baku состоялось открытие HÜDUD - первой персональной выставки азербайджанского художника Турала Моюфова, представленной Barza Collection при поддержке MoMA Baku, сообщает корреспондент Trend Life с места мероприятия.

Открытие собрало представителей культурной среды, художников, коллекционеров, искусствоведов и гостей, интересующихся современным искусством. В центре внимания оказалась новая серия работ Турала Моюфова, в которой художник обращается к теме границы - между телом и формой, узнаваемостью и абстракцией, внутренним напряжением и живописным высказыванием.

На открытии выступили куратор выставки, основательница Barza Collection Самира Сефи, и художник Турал Моюфов. Они рассказали о работе над проектом, его концепции и значении первой персональной выставки художника в музейном пространстве.

Название HÜDUD отсылает к понятию границы - не как фиксированной линии, а как состоянию перехода. В работах Моюфова человеческая фигура появляется не как буквальное изображение тела, а как место напряжения, движения и трансформации. Форма теряет устойчивость, смещается и одновременно обретает новую живописную силу.

В новой серии фигура существует между узнаваемостью и распадом, телом и абстракцией, внутренним импульсом и пластической формой. Деформация здесь не является жестом разрушения: она становится способом исследовать пределы формы и её способность сохранять присутствие.

HÜDUD - это выставка о границе между фигурой и абстракцией, о теле как материале художественного поиска и о форме, находящейся в состоянии изменения.

В программу открытия также вошёл live sound performance Парваны Персиани, созданный как звуковой отклик на работы Турала Моюфова. SENSUM Floristry представили цветочные композиции и букеты, вдохновлённые выставкой и работами художника, а No Bar Amaro подготовил коктейли, созданные специально для вечера открытия.

Выставка HÜDUD, представленная Barza Collection при поддержке Музея современного искусства / MoMA Baku, будет открыта для посетителей до 23 июня 2026 года.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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