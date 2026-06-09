Министр здравоохранения Азербайджана провел обсуждения с послом Греции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину.

Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития системы здравоохранения, медицинского образования, подготовки квалифицированных кадров, цифровых решений в сфере здравоохранения, а также возможностей сотрудничества в области общественного здравоохранения.

Теймур Мусаев проинформировал о проводимых в стране реформах в сфере здравоохранения, мерах по улучшению доступа населения к медицинским услугам, работах по цифровизации здравоохранения и модернизации инфраструктуры отрасли.

Посол в свою очередь отметила, что Греция придаёт большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения. Она подчеркнула наличие взаимной заинтересованности в дальнейшем расширении связей между профильными учреждениями двух стран.

Встреча продолжилась обменом мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.