Министр здравоохранения Азербайджана провел обсуждения с послом Греции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Марией Папаконстантину.
Об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития системы здравоохранения, медицинского образования, подготовки квалифицированных кадров, цифровых решений в сфере здравоохранения, а также возможностей сотрудничества в области общественного здравоохранения.
Теймур Мусаев проинформировал о проводимых в стране реформах в сфере здравоохранения, мерах по улучшению доступа населения к медицинским услугам, работах по цифровизации здравоохранения и модернизации инфраструктуры отрасли.
Посол в свою очередь отметила, что Греция придаёт большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения. Она подчеркнула наличие взаимной заинтересованности в дальнейшем расширении связей между профильными учреждениями двух стран.
Встреча продолжилась обменом мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.