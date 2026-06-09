ЦБА перейдет на систему Data Lakehouse до конца текущего года - Махир Гулузаде

БАКУ/ Trend/ - У Центрального банка Азербайджана есть проекты по переходу на систему Data Lakehouse и управлению данными, рассчитанные до 2026 года. В настоящее время в этом направлении ведутся активные работы.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела инженерии данных Департамента данных ЦБА Махир Гулузаде на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Он затронул важность управления данными для успеха проектов в сфере искусственного интеллекта в корпоративной среде.

Было отмечено, что сегодня многие продукты ИИ и корпоративные решения не удается интегрировать в реальную рабочую среду. По его словам, главный вызов здесь заключается в отсутствии полностью готовой для искусственного интеллекта инфраструктуры данных:

«Многие считают, что если в организации есть хранилище данных или "озеро" данных (Data Lakehouse), то уже можно приступать к внедрению ИИ. Однако, здесь обязательно наличие специального слоя, который обеспечит понимание и правильную интерпретацию системой используемых данных, чтобы они имели смысл для ИИ. Как и в аналитических данных, где существует семантический слой, создание "слоя семантического контекста" здесь является важным условием».

Касаясь текущей ситуации в финансовом секторе, глава отдела сообщил, что хотя в этой сфере преобладают структурированные данные, неструктурированные данные также имеют место. Для сбора всей этой информации в едином центре необходимо использовать современные решения типа Data Lakehouse.

Подчеркнув, что наиболее фундаментальным элементом для успешного применения ИИ является сильное управление данными (Data Governance), М. Гулузаде довел до внимания, что эта система позволяет ИИ понимать суть существующих данных: «Data Lineage и качество: под управлением данными понимаются не только общие правила, но и отслеживание источников данных и их качество, что имеет критическое значение для ИИ. Онтологии и графы знаний: одним из крупнейших вызовов является разработка специальных онтологий и построение графов знаний, способных использовать технологию Graph RAG (Retrieval-Augmented Generation)».

Говоря о текущих проектах ЦБА в данном направлении, Махир Гулузаде также раскрыл планы банка по цифровому переходу: «У нас есть проекты по переходу на систему Data Lakehouse и управлению данными (Data Governance), рассчитанные до 2026 года. В настоящее время в этом направлении ведутся очень серьезные работы. Мы верим, что полностью достигнем поставленных целей. А создание поверх этой инфраструктуры слоя искусственного интеллекта, то есть системы ML-Ops (операции машинного обучения), является одним из наших главных приоритетов, и соответствующая стратегия в связи с этим уже готова».