ЦБА создаст централизованную антифрод-экосистему на национальном уровне

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа по созданию централизованной антифрод-экосистемы на национальном уровне.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный специалист Департамента платежных систем и развития продуктов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльвин Джуваров на втором дне «Международного саммита по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств», проходящем в Баку.

По его словам, основная цель — формирование централизованной антифрод-экосистемы на уровне страны.

«Мы отмечали этот вопрос и в прошлом году. В настоящее время ведутся обсуждения по реализации данной стратегии. Планируется сформировать централизованную систему и параллельно усовершенствовать внутренние системы финансовых организаций. Цель — обеспечить обмен данными, наладить интеграцию с централизованной системой и создать единую антифрод-экосистему», — сказал он.

Эльвин Джуваров отметил, что процесс разработки единых требований и контрольных механизмов в сфере антифрода уже продолжается.

«Планируется, что к концу года эти механизмы будут представлены рынку. В настоящее время ведется подготовительная работа. На начальном этапе рынку будут представлены определенные контрольные механизмы и рекомендации, а в итоге предусматривается формирование единых требований», — добавил он.

Представитель ЦБА сообщил, что также ведется работа по усилению обмена информацией в секторе.

«С этой целью создана рабочая группа. В настоящее время продолжается работа по дальнейшему технологическому совершенствованию обмена данными и частичной автоматизации процесса», — подчеркнул он.

Э.Джуваров отметил, что просветительские мероприятия также являются одним из приоритетных направлений. По его словам, Центральный банк Азербайджана регулярно организует тренинги для студентов в различных университетах и учебных заведениях.

«В рамках тренингов предоставляется информация о видах мошенничества, методах борьбы с мошенничеством и механизмах повышения осведомленности», — заключил он.