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Финтех-ассоциации Азербайджана и Центральной Азии подписали меморандум о сотрудничестве

Экономика Материалы 9 июня 2026 13:50 (UTC +04:00)
Финтех-ассоциации Азербайджана и Центральной Азии подписали меморандум о сотрудничестве
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - Между Ассоциацией финтеха Азербайджана и Ассоциацией финтеха Центральной Азии подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Меморандум направлен на развитие экосистемы финансовых технологий в регионе, внедрение инновационных решений и усиление взаимного обмена опытом. Данное партнерство внесет вклад в расширение географии цифровых финансовых услуг и создание новых бизнес-возможностей как в Азербайджане, так и в странах Центральной Азии.

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