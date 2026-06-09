Финтех-ассоциации Азербайджана и Центральной Азии подписали меморандум о сотрудничестве

БАКУ/ Trend/ - Между Ассоциацией финтеха Азербайджана и Ассоциацией финтеха Центральной Азии подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Trend, церемония подписания состоялась в рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.

Меморандум направлен на развитие экосистемы финансовых технологий в регионе, внедрение инновационных решений и усиление взаимного обмена опытом. Данное партнерство внесет вклад в расширение географии цифровых финансовых услуг и создание новых бизнес-возможностей как в Азербайджане, так и в странах Центральной Азии.