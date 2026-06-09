В Баку проходит Международный саммит по финансам и банковскому делу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит "Международный саммит по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств".

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, саммит предоставялет высокоуровневую площадку для ускорения интеграции финансовых систем региональных и тюркоязычных государств в глобальное финансовое пространство.

Мероприятие проходит при поддержке Совета банковских ассоциаций тюркских государств (CBATS), Центрального банка Азербайджана, банковских ассоциаций Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции, Ассоциации финансистов Казахстана, а также других партнерских организаций.

Глобальным партнером саммита выступает Visa Inc.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов сообщил, что с июня в Азербайджане вступает в силу снижение ставки interchange.

"В контексте издержек можно выделить расходы, связанные с цифровизацией, а также затраты в сфере платежей, в частности безналичных расчетов. Если эти расходы в большей степени ощущают банки, платежные организации и хозяйствующие субъекты, то с угрозами мошенничества сталкивается фактически каждый гражданин. В связи с этими вызовами Центральный банк совместно с участниками рынка предпринимает серьезные шаги. Хотел бы отметить некоторые из них. Прежде всего, мы ведем интенсивные переговоры с международными карточными организациями по вопросу оптимизации данных расходов", - сказал он.

По его словам, цель заключается в том, чтобы внедрить более оптимизированную тарифную политику как для эквайеров, так и для эмитентов в интересах хозяйствующих субъектов.

"В этой связи, согласно решению Правления Центрального банка от 18 марта, верхний предел ставки interchange был снижен на 0,25 процентного пункта. Это решение вступает в силу с июня, и мы считаем, что оно окажет положительное влияние", - отметил В.Халилов.

Председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов, в свою очередь, заявил, что Азербайджан планирует удвоить объем ИКТ-сектора и увеличить экспорт до 1 миллиарда долларов к 2030 году.

По его словам, в Азербайджане продолжается развитие цифровой экосистемы, центральным элементом которой является платформа MyGov. Целью является предоставление гражданам проактивных и персонализированных услуг через единую цифровую платформу.

"За последний год число пользователей MyGov увеличилось почти втрое и достигло 2,2 миллиона человек. Количество услуг, предоставляемых через платформу, выросло в 11 раз, а объем доступной информации - в два раза. В рамках цифровой повестки Азербайджана до 2030 года планируется удвоение объема ИКТ-сектора страны с текущего уровня около 2,3 миллиарда долларов, а также увеличение экспортного потенциала ИКТ с 145 миллионов до 1 миллиарда долларов в год", - сказал он.

По словам Ф.Османова, совместно с Центральным банком и другими структурами завершается работа над крупным законодательным пакетом, направленным на развитие венчурных фондов, краудфандинга, технопарков, а также упрощение привлечения высококвалифицированных специалистов в страну.

Далее, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы отметил, что потенциал банковского сектора тюркских государств оценивается в триллионы долларов.

"Тюркские государства обладают значительным нереализованным потенциалом в финансово-банковском секторе, который может стать ключевым драйвером экономической интеграции региона. Совокупный ВВП стран Организация тюркских государств превысил 2,1 триллиона долларов США, что составляет около 3% мировой экономики. При этом средние темпы экономического роста в прошлом году превысили 6%, а отдельные страны показали особенно высокую динамику: Кыргызстан - свыше 11%, Узбекистан - более 7%, Казахстан - свыше 5%. Совокупный объём банковских активов в регионе приблизился к 1,2 триллионам долларов, однако их доля в мировом масштабе составляет лишь около 0,8%. Это указывает на значительный разрыв между экономическим весом региона и уровнем развития его финансовой системы.

Объем сбережений в странах тюркского мира в прошлом году достиг около 670 миллиардов долларов (2,3% мирового показателя). Разрыв между сбережениями и активами, по его оценке, объясняется несколькими факторами: вывозом части капитала за рубеж, недостаточным развитием внутренних финансовых рынков, а также накоплением средств в суверенных фондах, в том числе в Азербайджане и Казахстане. Задача состоит в том, чтобы удерживать больше капитала внутри региона и направлять его на развитие стран тюркского мира", - подчеркнул он.

Говоря о странах-участницах отдельно, Гасымлы отметил, что банковский сектор Турции является наиболее развитым: активы превышают 1 триллион долларов, их соотношение к ВВП достигает 95%, а достаточность капитала - более 16%. Доля проблемных кредитов составляет около 2,6%.

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