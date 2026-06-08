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Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

Политика Материалы 8 июня 2026 22:58 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Фото: МИД Азербайджана
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 8 июня в Стамбуле в рамках 10-й трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, политический диалог, торгово-экономические связи, энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты и вопросы регионального сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимном доверии и добрососедстве, имеют особое значение для стабильности и развития региона. Было отмечено региональное и глобальное значение совместных проектов в энергетической и транспортной сферах, включая Южный газовый коридор, железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс и Средний коридор.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и текущей ситуации в контексте обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе.

Было отмечено, что трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Грузией и Турцией способствует укреплению регионального благополучия, энергетических и транспортных связей, и выразили намерение развивать это взаимодействие в дальнейшем. В ходе встречи также были рассмотрены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)
Обсуждены вопросы регионального сотрудничества между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

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