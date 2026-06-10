Единая экосистема комплаенса необходима для финансовой стабильности региона — представитель ЦБА

БАКУ/ Trend/ - Единая экосистема комплаенса необходима для обеспечения финансовой стабильности региона.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Департамента политики и регулирования финансового мониторинга Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Заур Гаджилы во второй день Международного саммита по финансам и банковскому делу 2026: Глобальная финансовая интеграция тюркских государств.

Он отметил, что в современную эпоху изолированная деятельность надзорных и регулирующих органов уже невозможна, а время традиционной модели «жесткого контролера» осталось позади. По его словам, стремительное развитие финтех-технологий, виртуальных активов и искусственного интеллекта делает неизбежным изменение самого регуляторного подхода.

З. Гаджилы указал, что в макрорегиональном масштабе, включая страны Центральной Азии и Каспийского бассейна, существуют различия в подходах к комплаенсу:

«Эти различия проявляются как в нормативной базе, так и в механизмах применения, в результате чего формируется регуляторный арбитраж, а также "серые зоны". Это, в свою очередь, повышает страновой риск для международных инвесторов и первоклассных банков-корреспондентов».

По его словам, инвесторы теперь оценивают не отдельные страны, а регион в целом, рассматривая финансовую устойчивость в региональном масштабе:

«По этой причине важно формирование единой экосистемы комплаенса. Данная экосистема должна выступать в качестве адаптивной среды, где применяются международные стандарты, корпоративная культура и культура комплаенса, высокотехнологичные решения и синхронизированные между странами правила».

Директор департамента подчеркнул, что современные правила комплаенса должны восприниматься не как обуза, а напротив, как фактор, создающий конкурентное преимущество:

«Этот подход опирается на четыре основных столпа, первым из которых являются международные стандарты, в частности, рекомендации FATF (Financial Action Task Force) по борьбе с отмыванием денег и риск-ориентированный подход».

Он сообщил, что поскольку экономика Азербайджана является составной частью глобальной экономической системы, в национальном законодательстве также учитываются и применяются элементы ряда директив Европейского союза. По его словам, на фоне сложности текущей геополитической обстановки и международных санкционных режимов подход надзорных и регулирующих органов должен быть еще более решительным и принципиальным: «Финансовая система должна соответствовать целостности глобальной финансовой системы и быть защищена от системных рисков. Устанавливаемые правила и требования — это не ограничения, а, напротив, прозрачные правила игры, что создает преимущество для крупных инвесторов и партнеров».

Он добавил, что вторым основным столпом являются регуляторные цифровые решения:

«В регионе сформировался уникальный опыт надзорных и регулирующих органов, собираются огромные объемы данных, и ручной анализ этой информации уже невозможен. По этой причине расширяется применение технологий SupTech».

По его словам, целью современных инноваций является не их ограничение, а обеспечение безопасного развития. В этих рамках приоритетное значение имеют кибербезопасность, борьба с отмыванием денег, а также защита прав потребителей и инвесторов.

Директор департамента отметил, что в рамках нового регуляторного подхода инновационные технологии тестируются с использованием специальных режимов, что создает благоприятную среду для внедрения технологий в стране.

З. Гаджилы добавил, что третьим и самым важным столпом является культура комплаенса, которая составляет основу корпоративной этики.