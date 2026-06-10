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Новшество от Birbank: пенсионеры до 73 лет смогут оформить кредит

Общество Материалы 10 июня 2026 17:31 (UTC +04:00)
Новшество от Birbank: пенсионеры до 73 лет смогут оформить кредит

Хорошая новость для клиентов, получающих пенсию через Birbank. Первый цифровой банк страны расширил доступность своих финансовых услуг для пенсионеров. Согласно нововведению, максимальный возраст для получения кредита увеличен с 70 до 73 лет.

Теперь пенсионеры в возрасте до 73 лет также смогут воспользоваться наличным кредитом. Постоянно совершенствуя свои продукты и услуги с учётом различных потребностей клиентов, Birbank стремится предоставлять гибкие и доступные финансовые решения более широкой возрастной аудитории.

Согласно новым условиям, пенсионеры могут обратиться за получением наличного кредита на сумму до 50 000 манатов. Оформить кредит можно в филиалах Kapital Bank/Birbank, а также в цифровых центрах банка.

Подробная информация о наличном кредите доступна на сайте: www.b-b.az/8EkFLv

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 114 филиалов и 52 отделений. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

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