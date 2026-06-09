Структуры Исламского банка развития (ИБР) проведут 14-й Форум частного сектора в Баку

БАКУ/ Trend/ - Структуры Группы Исламского банка развития (ИБР) — включая Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (ICIEC), Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (ICD) и Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию (ITFC) — совместно с Бизнес-форумом Группы ИБР (THIQAH) рады объявить о проведении 14-го Форума частного сектора (PSF 2026).

Мероприятие пройдет с 16 по 19 июня 2026 года в Бакинском конгресс-центре в Баку, Азербайджан.

Форум, организуемый на полях Ежегодных заседаний Группы ИБР, проводится в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Проходящий под девизом «Региональная интеграция ради устойчивого процветания», PSF 2026 призван укрепить ключевую роль частного сектора в содействии устойчивому экономическому росту, расширении торговых и инвестиционных потоков, а также в открытии возможностей для стратегического партнерства между странами-членами ИБР. В период, когда развитие региональных цепочек создания стоимости и экономической устойчивости приобретает особое значение, форум послужит стратегической платформой для ключевых заинтересованных сторон для изучения новых бизнес-возможностей, обмена знаниями и углубления экономической интеграции между странами-участницами.

PSF 2026 сфокусируется на перспективных возможностях в таких ключевых секторах, как инфраструктура, энергетика, технологии, здравоохранение и финансы, одновременно стимулируя трансграничные инвестиции и торговлю. Посредством диалогов высокого уровня, встреч в форматах B2B и B2G, вовлечения стартапов и сессий по обмену опытом форум нацелен на укрепление государственно-частного взаимодействия, поддержку предпринимательства и МСП, а также стимулирование инновационного роста в экономиках стран-членов.

Ожидается, что мероприятие соберет более 1 500 участников, включая высокопоставленных правительственных чиновников, президентов и генеральных директоров ведущих местных и международных компаний, представителей многосторонних институтов развития, торгово-промышленных палат, бизнес-ассоциаций, агентств по продвижению инвестиций, инвесторов, предпринимателей и финансовых институтов.

Помимо панельных дискуссий и программных выступлений, в рамках PSF 2026 будет развернута специализированная выставочная платформа, где партнеры смогут продемонстрировать свои проекты, услуги и инвестиционные возможности. В рамках форума также пройдет конкурс стартапов, призванный поддержать инновации и выявить многообещающие бизнес-идеи. Кроме того, уже в четвертый раз на мероприятии состоится вручение наград ИБР (IsDB Group Recognition Awards) для поощрения выдающихся организаций и частных лиц за их вклад в экономическое развитие и содействие торговле.

На форуме выступят известные спикеры, в том числе руководители структур Группы ИБР, в частности доктор Халид Халафалла, генеральный директор ICIEC и исполняющий обязанности генерального директора ICD, а также инженер Адиб Юсуф Аль-Аама, генеральный директор ITFC. Вместе с лидерами отрасли и экспертами они поделятся мнениями и передовым опытом, направленным на укрепление инвестиционного и торгового сотрудничества между странами-членами ИБР.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный сайт мероприятия: http://www.isdbg-psf.org/

Об Исламском банке развития (ИБР):

Исламский банк развития является многосторонним банком развития, деятельность которого направлена на улучшение жизни населения путем содействия социальному и экономическому развитию в мусульманских странах и общинах по всему миру, обеспечивая масштабные изменения. Посредством партнерских отношений между сообществами в 57 странах-членах Банк стремится дать возможность сообществам самостоятельно стимулировать свой экономический и социальный прогресс в широких масштабах и создать необходимую инфраструктуру для реализации их потенциала. Новая бизнес-модель Банка «заставить рынки работать на развитие» способствует повышению конкурентоспособности стран-членов в стратегических отраслях с целью расширения участия и модернизации в глобальных цепочках создания стоимости. Сюда входят сферы пищевой и сельскохозяйственной промышленности, текстиля, одежды, кожи, обуви, нефтехимии и нефти, строительства и исламского финансирования. Банк также продвигает инновационные и устойчивые решения для крупнейших мировых проблем развития и использует научный потенциал в области технологий и инноваций в качестве стратегических факторов экономического роста, а также работает над достижением Целей устойчивого развития ООН.

Об Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортного кредитования (ICIEC):

Являясь членом Группы Исламского банка развития (ИБР) с кредитным рейтингом «AAA», ICIEC начала свою деятельность в 1994 году с целью укрепления экономических отношений между государствами-членами ОИС и содействия внутрирегиональной торговле и инвестициям в рамках ОИС путем предоставления инструментов снижения рисков и финансовых решений. Корпорация является единственным исламским многосторонним страховщиком в мире. Она занимает лидирующие позиции в предоставлении комплексного пакета решений компаниям и сторонам в 51 государстве-члене. ICIEC 18-й год подряд сохраняет кредитный рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Aa3» от агентства Moody's, что выводит Корпорацию в число лидеров в сфере страхования кредитных и политических рисков (CPRI). Кроме того, S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости ICIEC на уровне «AA-» третий год подряд со «Стабильным» прогнозом. Устойчивость ICIEC подкрепляется ее взвешенным андеррайтингом, глобальной сетью перестрахования и сильной политикой управления рисками. В совокупности ICIEC застраховала торговлю и инвестиции на сумму более 139 миллиардов долларов США. Деятельность ICIEC направлена на несколько секторов, таких как энергетика, обрабатывающая промышленность, инфраструктура, здравоохранение и сельское хозяйство.

Сайт: http://iciec.isdb.org

Соцсети: X | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram

E-mail: [email protected]

Об Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD):

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) — многосторонняя организация, входящая в структуру Группы Исламского банка развития (ИБР). Она поддерживает экономическое развитие своих стран-членов путем предоставления финансовой помощи проектам частного сектора в соответствии с принципами шариата. Она также мобилизует дополнительные ресурсы для проектов и поощряет развитие исламского финансирования. Операции ICD дополняют деятельность ИБР в странах-членах, а также деятельность национальных финансовых институтов. Акционерами ICD являются 55 стран-членов и пять государственных финансовых институтов, а ее уставный капитал составляет 4 миллиарда долларов США.

Сайт: icd-ps.org

Соцсети: Twitter: @ICD_PS | LinkedIn: ICDPS | Facebook: @icdps | YouTube: ICDPS

О Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC):

Международная исламской торгово-финансовая корпорация (ITFC) является членом Группы Исламского банка развития (ИБР). Она была создана с главной целью содействия торговле между странами-членами ОИС, что в конечном итоге будет способствовать достижению глобальной цели улучшения социально-экономических условий людей во всем мире. Начав деятельность в январе 2008 года, ITFC предоставила странам-членам ОИС финансирование на сумму более 96 миллиардов долларов США, что сделало ее ведущим поставщиком торговых решений для нужд этих стран. Выполняя миссию стать катализатором развития торговли для стран-членов ОИС и за их пределами, Корпорация помогает организациям в странах-членах получить лучший доступ к торговому финансированию и предоставляет им необходимые инструменты для наращивания торгового потенциала, что позволит им успешно конкурировать на мировом рынке.

Соцсети: Twitter: @ITFCCORP | Facebook: @ITFCCORP | LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

Тел: +966 12 646 8337 | Факс: +966 12 637 1064

E-mail: [email protected]

О Бизнес-форуме Группы Исламского банка развития (THIQAH):

Бизнес-форум Группы Исламского банка развития (THIQAH) — это окно Группы ИБР, которое облегчает контакты и координацию между заинтересованными структурами Группы ИБР и фирмами частного сектора, а также связанными с ними институтами в странах-членах Группы ИБР. Основная цель THIQAH — создание уникальной платформы для эффективного диалога, сотрудничества и инклюзивного партнерства лидеров бизнеса, стремящихся к сотрудничеству в реализации перспективных инвестиционных возможностей. Выполняя содействующую и каталитическую роли, THIQAH будет использовать ресурсы Группы ИБР для предоставления необходимых услуг и уверенности инвесторам, а также для установления стратегического партнерства с лидерами частного сектора. Основное внимание будет уделяться максимальному увеличению трансграничных инвестиций между странами-членами при поддержке финансовых продуктов и услуг Группы ИБР.