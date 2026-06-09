Президент Словении направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Словения и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Очень рада прочному конструктивному сотрудничеству и дружественным отношениям между двумя странами. Уверена, что мы будем углублять двусторонние связи по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, и развивать сотрудничество во многих сферах.

Верю, что наше сотрудничество в рамках европейского и международного сообщества будет и дальше расширяться и укрепляться, поскольку и Словения, и Азербайджан привержены международной стабильности и устойчивому развитию.

Высоко ценю Ваши продолжающиеся усилия по установлению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе Южного Кавказа и желаю Вам успехов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".