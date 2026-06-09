Растущий интерес Гонконга к Узбекистану: новый мост в Центральную Азию

БАКУ /Trend/ - Отношения между Узбекистаном и Гонконгом вступили в новую стадию развития, которая характеризуется расширением сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, инноваций и технологий. Недавний визит главы администрации Гонконга Джона Ли Ка-Чжу в Узбекистан во главе делегации, включавшей представителей более 70 компаний и организаций, стал свидетельством растущего интереса сторон к расширению двустороннего сотрудничества.

Для Гонконга Узбекистан стал одним из наиболее привлекательных направлений в Центральной Азии. Являясь самой густонаселенной страной региона и одной из его наиболее быстрорастущих экономик, Узбекистан предлагает быстро расширяющийся рынок, улучшающийся деловой климат и стратегическое расположение, связывающее Восточную Азию, Южную Азию, Ближний Восток и Европу. Эти факторы делают страну важным пунктом входа в более широкий регион Центральной Азии.

В то же время Гонконг предлагает Узбекистану доступ к глобальным рынкам капитала, финансовым услугам, инвестиционным сетям и инновационным экосистемам. Помимо своей роли финансового центра, опыт Гонконга в области цифровой трансформации, развития стартапов и коммерциализации технологий может поддержать усилия Узбекистана по модернизации и диверсификации экономики.

Важной вехой в двусторонних отношениях сторон стала встреча Президента Шавката Мирзиёева и Джона Ли Ка-Чжу в Ташкенте. Обсуждения были сосредоточены на расширении сотрудничества в области финансов, промышленности, образования, туризма, инноваций, искусственного интеллекта, финансовых технологий и цифровой экономики. Стороны также поддержали идею создания «дорожной карты» сотрудничества, двустороннего Делового совета и введения взаимного безвизового режима, продемонстрировав приверженность созданию долгосрочной институциональной основы для сотрудничества.

Технологии стали одной из наиболее перспективных областей взаимодействия. В ходе визита делегации из Гонконга в IT Park Uzbekistan обсуждались вопросы искусственного интеллекта, развития стартапов, венчурного капитала, передачи технологий и сотрудничества в рамках инициативы «Цифровой Шелковый путь». Эти приоритеты тесно увязываются с усилиями Узбекистана по расширению экспорта ИТ-услуг, привлечению инвестиций и реализации Стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Экономическое сотрудничество также расширяется в сферах финансов, логистики, фармацевтики, зеленой энергетики и передового производства. Обе стороны все чаще стремятся привлекать инвестиции и развивать долгосрочные деловые партнерства. Обсуждения по вопросам открытия Генерального консульства Узбекистана в Гонконге, предотвращения двойного налогообложения, а также защиты инвестиций и упрощения поездок еще раз демонстрируют растущую институционализацию двусторонних отношений.

Несмотря на положительную динамику, пока что остается относительно скромный объем торговли и конкуренция со стороны других региональных рынков. Успех партнерства в конечном итоге будет зависеть от эффективной реализации соглашений.

Тем не менее перспективы остаются весьма многообещающими. Финансовый, инновационный и деловой потенциал Гонконга выступает эффективным дополнением к экономическим возможностям Узбекистана. Для Гонконга Узбекистан является "воротами" в Центральную Азию; для Узбекистана Гонконг открывает доступ к глобальному капиталу, технологиям и международным рынкам. Если текущие инициативы будут успешно реализованы, это партнерство может стать важной движущей силой экономической взаимосвязанности на территории Евразии.