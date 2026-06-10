Тела граждан Азербайджана, погибших при атаке на суда в Азовском море, доставлены на родину

БАКУ /Trend/ - Тела четверых граждан Азербайджана, погибших при атаке беспилотников на грузовые суда в Азовском море, доставлены на родину.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования родным и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии", - говорится в сообщении.

Отметим, что 5 июня два иностранных грузовых судна, на борту которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана, подверглись атаке дронов в Азовском море.

В результате инцидента четыре гражданина Азербайджана получили ранения, еще четверо погибли.