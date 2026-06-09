БАКУ/Trend/ - С июня в Азербайджане вступает в силу снижение ставки interchange.

Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вусал Халилов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"В контексте издержек можно выделить расходы, связанные с цифровизацией, а также затраты в сфере платежей, в частности безналичных расчетов. Если эти расходы в большей степени ощущают банки, платежные организации и хозяйствующие субъекты, то с угрозами мошенничества сталкивается фактически каждый гражданин. В связи с этими вызовами Центральный банк совместно с участниками рынка предпринимает серьезные шаги. Хотел бы отметить некоторые из них. Прежде всего, мы ведем интенсивные переговоры с международными карточными организациями по вопросу оптимизации данных расходов", - сказал он.

По его словам, цель заключается в том, чтобы внедрить более оптимизированную тарифную политику как для эквайеров, так и для эмитентов в интересах хозяйствующих субъектов.

"В этой связи, согласно решению Правления Центрального банка от 18 марта, верхний предел ставки interchange был снижен на 0,25 процентного пункта. Это решение вступает в силу с июня, и мы считаем, что оно окажет положительное влияние", - отметил В.Халилов.