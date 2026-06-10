Итоги сорокапятилетнего творческого пути – вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся отчетный концерт Бакинской детской школы искусств № 5 под названием "Zamanı incəsənətə çevirən 45 il". Насыщенная программа вечера продемонстрировала прекрасный уровень подготовки учащихся и все направления деятельности школы, сообщает Trend Life.

Вниманию зрителей были представлены сольные выступления вокалистов, пианистов и скрипачей, номера исполнителей на национальных инструментах - таре и каноне, а также выступления ансамблей и хореографических коллективов с народными танцами. Вечер был составлен из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, а также народных мелодий. Почти все номера учащихся сопровождал Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Ниязи под управлением народного артиста Ялчина Адыгезалова. Юные исполнители представили динамичную и разностороннюю программу, подготовка которой позволила в полной мере отразить учебный процесс школы и разнообразие ее отделений. Дети уверенно держались на сцене, демонстрируя хорошую технику, музыкальность и искреннюю увлеченность своим делом. Каждый номер - от сольных партий до массовых народных танцев был продуман до мельчайших нюансов. Зал тепло поддерживал учащихся, награждая маленьких исполнителей дружными и долгими аплодисментами.

Перед началом концерта гости вечера смогли ознакомиться с выставкой работ учеников художественного отделения школы, развернувшейся в фойе центра.

Через творческие достижения своих воспитанников отчетный концерт наглядно продемонстрировал итоги работы школы к её сорокапятилетию. Мероприятие подчеркнуло особый вклад коллектива в воспитание у нового поколения любви к искусству и сохранение культурных традиций.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!