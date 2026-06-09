Между Центральной Азией и Кавказом существует большой потенциал для финтех-инвестиций - Отабек Насыров (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Между Центральной Азией и Кавказом существует большой потенциал для взаимных финтех-инвестиций, который еще полностью не использован.

Об этом сказал в интервью Trend председатель Центрально-азиатской финтех-ассоциации (CAFA) Отабек Насыров.

Финтех-мост между Центральной Азией и Кавказом

О. Насыров отметил, что подписание сегодня меморандума о сотрудничестве между CAFA и Азербайджанской финтех-ассоциацией (AzFina) является следующим важным шагом в укреплении связей в сфере финансовых технологий между регионами Центральной Азии и Кавказа:

"Наши регионы объединяет множество общих приоритетов. Это развитие цифровых платежей, финтех-инновации, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровая идентификация (digital identity), финансовая инклюзивность и трансграничная цифровая торговля. Мы убеждены, что тесное сотрудничество, установленное между отраслевыми ассоциациями, ускорит обмен знаниями и опытом, даст импульс внедрению наилучших практик и цифровых решений, а также откроет новые возможности для бизнес-субъектов, действующих на обоих рынках".

О. Насыров подчеркнул, что данный меморандум создает прочную правовую базу для проведения совместных исследований, организации профессиональных мероприятий, налаживания экспертного диалога, реализации образовательных программ, а также для обмена опытом в области регуляторных и технологических инноваций.

"Мы также видим большой потенциал в таких сферах, как развитие финтех-экосистемы, поддержка стартапов, цифровая финансовая инфраструктура, интеграция искусственного интеллекта в финансовые услуги и взаимная интеграция региональных систем (интероперабельность)", - сказал он.

По его словам, для CAFA Азербайджан является одним из важнейших инновационных и финансовых центров обширного региона. "Мы высоко ценим конструктивное партнерство, установленное с AzFina, и с нетерпением ждем проектов, которые внесут вклад в формирование более интегрированной, инновационной и конкурентоспособной цифровой экономики в Центральной Азии и на Кавказе. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность руководству и команде AzFina, а также Ассоциации банков Азербайджана за приверженность региональному сотрудничеству, создание платформ, объединяющих регулирующие органы, финансовые институты, финтех-компании и технологических лидеров. Мы уверены, что это партнерство будет способствовать устойчивому росту финтех-индустрии в обоих регионах и создаст реальную ценность для наших участников", - сказал О. Насыров.

Взаимные инвестиционные возможности и стратегическое партнерство

Председатель CAFA считает, что между Центральной Азией и Кавказом существует большой потенциал для взаимных финтех-инвестиций, который еще полностью не использован: "В последние несколько лет в обоих регионах наблюдается сильный рост в сфере цифровых платежей, электронной коммерции, цифрового банкинга, встроенных финуслуг (embedded finance) и финтех-инфраструктуры. Такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Грузия, активно инвестируют в цифровую трансформацию, создавая все более благоприятную среду для инноваций и технологического бизнеса. Наши регионы обладают схожей рыночной динамикой, регуляторными проблемами и потребностями клиентов. Это создает уникальные возможности не только для прямых капиталовложений, но и для стратегического партнерства, трансфера технологий, создания совместных предприятий и расширения рынков.

Мы уже наблюдаем растущий интерес со стороны финтех-компаний, венчурных инвесторов, банков и технологических провайдеров, желающих выйти за пределы своих локальных рынков. Азербайджанские финтех-компании могут найти привлекательные возможности для роста в Центральной Азии, а центральноазиатские финтехи - воспользоваться стратегическим географическим положением Азербайджана, играющего связующую роль между Центральной Азией, Кавказом, Турцией и европейскими рынками. С точки зрения CAFA, к числу наиболее перспективных сфер для будущих инвестиций относятся цифровые платежи, финансовые услуги на основе искусственного интеллекта, кибербезопасность, RegTech (регуляторные технологии), решения для цифровой идентификации, инфраструктура открытого банкинга (open banking), а также технологии, поддерживающие трансграничную торговлю и финансовую связность".

Он подчеркнул, что меморандум о сотрудничестве между CAFA и AzFina будет играть важную роль платформы для облегчения деловых контактов, выявления инвестиционных возможностей, поддержки выхода финтех-компаний на новые рынки и усиления диалога между инвесторами, новаторами и регулирующими органами: "В конечном итоге укрепление инвестиционного сотрудничества между Центральной Азией и Кавказом будет служить не только росту финтех-сектора, но и углублению региональной экономической интеграции, повышению нашей конкурентоспособности в глобальной цифровой экономике".

Влияние внешних факторов и региональные вызовы

Председатель CAFA отметил, что внешние факторы играют все более важную роль в формировании будущего финтеха как в Центральной Азии, так и на Кавказе: "Рост международной торговли, увеличение цифровой связности и расширение трансграничных экономических коридоров создают большой спрос на современные платежные решения, цифровые финансовые услуги и более эффективную финансовую инфраструктуру. По мере того как наши экономики становятся более тесно связанными, финтех-сектор получает возможность играть роль своего рода моста, облегчающего торговлю, инвестиции и финансовую инклюзивность.

В то же время глобальное технологическое развитие - особенно инновации в области искусственного интеллекта, облачных технологий (cloud computing), цифровой идентификации и кибербезопасности - ускоряет инновации в финансовом секторе. Финансовые институты нашего региона все чаще перенимают международный передовой опыт и технологии, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию и отвечать меняющимся ожиданиям клиентов. Тем не менее существуют и внешние вызовы и риски. Геополитическая неопределенность, фрагментарность регуляторных баз, вопросы кибербезопасности и различия в цифровых стандартах могут снизить темпы инноваций и увеличить операционные сложности для финтех-компаний, желающих расширяться на нескольких рынках".

О. Насыров подчеркнул, что именно поэтому региональное сотрудничество сегодня важнее, чем когда-либо: "Расширение диалога между регулирующими органами, отраслевыми ассоциациями, финансовыми институтами и технологическими провайдерами может способствовать гармонизации подходов, снижению барьеров и созданию более предсказуемой среды для инноваций и инвестиций.

Я убежден, что Центральная Азия и Кавказ находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться глобальными трендами цифровой трансформации. Главный вопрос не в том, придут ли инновации в наш регион, а в том, насколько эффективно мы сможем совместно работать, чтобы превратить эти возможности в устойчивый экономический рост и более сильные финансовые экосистемы".

Синергия исламских финансов и финтеха

По мнению О. Насырова, быстрый рост исламских финансов и развитие финтеха перестали быть отдельными сферами и становятся все более взаимодополняющими трендами: "Исламские финансы основаны на принципах прозрачности, этических инвестиций, распределения рисков и финансовой инклюзивности. Интересно, что многие финтех-решения естественным образом поддерживают эти цели, делая финансовые услуги более доступными, эффективными и клиентоориентированными.

Сегодня мы видим, что финтех активно поддерживает рост исламского банкинга, такафула (исламское страхование), цифровых платежей, краудфандинга, цифрового онбординга (подключения клиентов) и соответствующих шариату инвестиционных платформ. Такие технологии, как искусственный интеллект, цифровая идентификация, блокчейн и смарт-контракты, помогают исламским финансовым институтам повышать операционную эффективность, усиливать комплаенс-процессы и предоставлять более качественный клиентский опыт.

Особенно перспективной сферой является цифровизация исламских финансовых продуктов. Финтех позволяет финансовым институтам охватывать группы населения, остающиеся за пределами традиционных банковских услуг, снижать операционные расходы и предоставлять соответствующие шариату финансовые услуги полностью через цифровые каналы. Это особенно важно для регионов с молодым и активно использующим цифровые технологии населением, включая Центральную Азию, Кавказ и многие части исламского мира. Мы также наблюдаем растущий интерес к применению искусственного интеллекта в исламских финансовых институтах для клиентского сервиса, управления рисками, предотвращения мошенничества и для комплаенс-мониторинга. В то же время технологии блокчейн и токенизации открывают новые возможности для обеспеченного активами финансирования и большей прозрачности в финансовых операциях".

Он отметил, что будущее принадлежит институтам, которые успешно сочетают ценности и принципы исламских финансов с инновациями и возможностями масштабирования финтеха: "Вместе они обладают потенциалом для расширения финансовой инклюзивности, повышения эффективности и создания более доступной и устойчивой финансовой экосистемы для миллионов людей. Такие мероприятия, как предстоящий Форум по исламским финансам в Баку, являются прекрасной возможностью для обмена опытом, обсуждения новых трендов и усиления сотрудничества между исламскими финансовыми учреждениями, финтех-компаниями, регулирующими органами и технологическими провайдерами в наших регионах".