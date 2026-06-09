В Иране увеличились запасы в водохранилищах

БАКУ /Trend/ - За последние 250 дней (с 23 сентября 2025 года по 29 мая 2026 года) запасы воды в водохранилищах Ирана увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 22 сентября 2024 года по 29 мая 2025 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую компанию по управлению водными ресурсами.

За указанный период объем запасов воды в водохранилищах Ирана составил 35 миллиардов кубометров.

В то же время данный показатель на 8% превышает средний уровень за последние 10 лет.

За указанный период объем воды, поступившей в водохранилища Ирана, составил около 40,2 миллиарда кубометров. По сравнению с предыдущим периодом приток воды в водохранилища увеличился на 74%.

Вместе с тем по сравнению со средним показателем за последние 10 лет объем поступившей в водохранилища воды вырос на 11%.

Объем воды, изъятой из водохранилищ для различных нужд, составил около 24 миллиардов кубометров. Это на 14% больше по сравнению с предыдущим периодом.

В то же время по сравнению со средним показателем за последние 10 лет объем воды, изъятой из водохранилищ, сократился на 10%.

Сообщается, что в настоящее время уровень наполненности водохранилищ в Иране составляет 67%.

Отметим, что в последние годы проблема нехватки воды в Иране приобрела серьезный характер. В связи с этим в стране планируется принятие масштабных мер.