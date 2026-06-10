Законопроект предусматривает новые обязательства провайдеров для обеспечения безопасности детей в соцсетях - Хавва Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Подтверждение возраста пользователей в соцсетях будет осуществляться с помощью банковской карты, а также на основе проверки данных электронной почты и номера мобильного телефона.

Об этом сказала заведующая сектором сотрудничества и коммуникаций Службы электронной безопасности Азербайджана Хавва Гусейнли во время общественных обсуждений законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, в рамках законопроекта определенные обязательства также возлагаются на интернет-платформы и сервис-провайдеров. «Запрещается использование манипулятивных элементов дизайна, способных вызывать зависимость у подростков, таких как функция infinite scroll (бесконечная прокрутка) и автоматическое воспроизведение видео. В то же время родителям должны быть предоставлены панели активного контроля, позволяющие следить за временем, которое дети проводят на платформах, и контентом, с которым они сталкиваются», — сказала Х. Гусейнли.

Она отметила, что персональные данные, собираемые с целью подтверждения возраста, должны использоваться исключительно для этой цели. «В случае, если соответствие не подтверждается, эти данные должны быть немедленно удалены. Использование этих данных в рекламных и иных коммерческих целях, а также их передача третьим лицам не допускаются. Кроме того, провайдеры должны удалять вредоносный контент с платформы не позднее чем через 24 часа после его обнаружения и обеспечивать этот процесс непрерывно, с помощью цифровых решений, работающих в режиме 24/7», — добавила Х. Гусейнли.