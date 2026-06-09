В Азербайджане создается единый реестр госимущества

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане будет создан единый реестр государственного имущества, транспортных средств, инвентаря и других государственных активов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги в направлении электронизации государственных закупок. Система электронных договоров уже введена в эксплуатацию, и все контракты по госзакупкам, заключенные в последние месяцы, оформляются в электронном виде", - сказал он.

Министр отметил, что после полного формирования системы будет создан единый реестр государственного имущества, транспортных средств, инвентаря и других государственных активов. Также будет сформирована единая база данных по балансовой стоимости и показателям амортизации госактивов.

"Это позволит более точно и в автоматизированном режиме планировать расходы на текущее содержание и эксплуатацию бюджета.

Наша цель заключается в том, чтобы в будущем примерно 60–70 процентов бюджета формировалось на основе автоматизированных механизмов. После того как необходимые базы данных и электронные системы будут полностью готовы, шаги в данном направлении ускорятся".

С. Бабаев добавил, что системы электронного казначейства и электронных договоров также играют большую роль в предотвращении дебиторской задолженности и других финансовых рисков:

"По мере широкого применения этих систем возможности возникновения необеспеченных обязательств и неконтролируемых долгов значительно сократятся.

Электронная финансовая отчетность и механизмы аудита государственных предприятий также позволяют осуществлять более системный и оперативный контроль за управлением государственными финансами".

Министр подчеркнул, что в процессе исполнения возникают и определенные сложности:

"Поскольку своевременная и качественная реализация некоторых проектов с процедурной точки зрения требует значительного времени", — отметил Бабаев.