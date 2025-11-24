Обнародовано число поселившихся в Ханкенди, Агдере и Ходжалы жителей

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Ханкендинском, Агдеринском и Ходжалинском районах поселились более 23 тысяч жителей. В ряде населенных пунктов ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на мероприятии, проведенном 24 ноября в Карабахском университете в городе Ханкенди в рамках проекта «Мобильная молодежная служба», посвященного «Году Конституции и суверенитета».

Он подчеркнул, что восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях продолжаются быстрыми темпами, в регионе также активно реализуются инфраструктурные проекты, строятся новые автомобильные и железные дороги, аэропорты, системы электро- и водоснабжения.

В рамках программ социально-экономической поддержки, направленных на развитие предпринимательства и повышение занятости населения, созданы новые рабочие места.

Кроме того, отметив важность социальной активности и образования молодежи для устойчивого развития страны, С.Гахраманов подчеркнул, что расположенный в Ханкенди Карабахский университет играет особую роль в интеллектуальном и социальном развитии региона. В настоящее время в университете обучаются более 2000 студентов, которые участвуют в различных социально-инновационных проектах.

Было отмечено, что вопрос устойчивого развития региона и возвращения жителей на родные земли является одной из приоритетных задач государства, и данное мероприятие является важным шагом для развития молодежи региона, а также для будущих социальных проектов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!