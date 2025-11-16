Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Стало известно о состоянии здоровья гражданского лица, подорвавшегося на мине в Агдере

Общество Материалы 16 ноября 2025 16:57 (UTC +04:00)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
АГДЕРЕ /Trend/ - 16 ноября около 13:20 в Бардинскую центральную районную больницу был эвакуирован мужчина 1990 года рождения, получивший травму в результате подрыва на мине в районе села Сырхаванд Агдеринского района.

Как сообщает Trend в TƏBİB, пациенту была проведена ампутация верхней трети левой нижней конечности от голени.

В настоящее время он проходит лечение в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

