В Баку планируется обновить около 14 км теплосетей

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов на производственных площадях ОАО "Азеристиликтаджхизат" продолжаются ремонтные и восстановительные работы в котельных, направленные на обеспечение надежности систем теплоснабжения. В соответствии с планом мероприятий предусмотрено обновление около 14 км магистральных и внутриквартальных тепловых линий.

Об этом Trend сообщили в ОАО "Азеристиликтаджхизат".

Отмечено, что планом мероприятий предусмотрены капитальный ремонт 22 котлоагрегатов, в целом приведение в состояние готовности к эксплуатации около 82 000 котельных, электрооборудования, автоматики, оборудования для подготовки воды и теплосетевых установок.

Согласно утвержденному плану работ в рамках мероприятий по подготовке к сезону, в котельных хозяйствах проводятся осмотр, ремонт и, при необходимости, обновление оборудования. Основная задача - привести в полную готовность к эксплуатации все оборудование котельного хозяйства, завершив подготовительные работы к 1 ноября.

