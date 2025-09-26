Проекты Черноморского подводного кабеля и морской ветроэнергетики укрепят региональное сотрудничество Азербайджана - IFC

БАКУ /Trend/ - Проекты строительства Черноморского подводного кабеля и морской ветроэнергетики укрепят региональное энергетическое сотрудничество Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил специалист по инвестициям в Европу и Южный Кавказ Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

"Основная цель проекта строительства подводного кабеля в Черном море - передача "зеленой" энергии, вырабатываемой на Южном Кавказе, в Европу. Это требует больших усилий и обширной координации. Всемирный банк уже работает над многосторонней координацией и предварительными исследованиями", - отметил он.

Представитель IFC также рассказал об азербайджанском проекте морской ветроэнергетики.

"Другой проект - амбициозная программа строительства 7-гигаваттной ветроэнергетической станции в Каспийском море на территории Азербайджана. Успешная реализация программы возможна только при условии импорта некоторых компонентов. Для этого необходимо создать местные производственные мощности. Этот процесс не ограничится только Азербайджаном, важно, чтобы страны Центральной Азии также включились в него. В результате будут созданы местные производственные возможности, и проект станет коммерчески выгодным. Эти два проекта - очень удачные примеры межрегионального сотрудничества", - сказал он.