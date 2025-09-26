Центробанки Азербайджана и Швейцарии обсудили опыт управления рисками

БАКУ /Trend/ - Центральные банки Азербайджана и Швейцарии обсудили практику управления рисками.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Так, делегация Центрального банка Азербайджана посетила с визитом Швейцарский национальный банк. В рамках визита делегация ЦБА приняла участие в мероприятии по управлению рисками. На мероприятии, в котором также приняли участие представители центральных банков стран Центральной Азии, обсуждались вопросы изучения передового международного опыта в области управления рисками, а также расширения возможностей сотрудничества между финансовыми институтами.

На мероприятии директор департамента по управлению рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил с презентацией и рассказал об опыте ЦБА в области управления рисками и современных вызовах в этой сфере.

