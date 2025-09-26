Отношения между Чехией и Азербайджаном развиваются весьма позитивно - посол

БАКУ /Trend/ – Отношения между Чехией и Азербайджаном развиваются весьма позитивно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Милан Седлачек, посол Чехии в Азербайджане, на приёме в Баку.

Он отметил высокую оценку Азербайджана, действующего на международной арене с решимостью и дальновидностью, что заслуживает уважение и признание.

«В этом контексте хочу особо отметить высокую оценку, данную организации и технической поддержке COP29 в Баку. В рамках этой платформы прошли важные встречи, среди которых, безусловно, одной из особо значимых стала встреча Президента Азербайджанской Республики с премьер-министром Чешской Республики. За ней последовали визит министра экономики в Прагу, а также ряд других значимых мероприятий", - сказал он.

Посол добавил, что всё это нашло отражение в развитии экономического сотрудничества стран, культурного обмена, туризма и студенческих программ.