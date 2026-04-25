В азербайджанской армии завершилось первенство по стрельбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершилось первенство по стрельбе среди военнослужащих азербайджанской армии, проводившееся в соответствии с планом подготовки на текущий учебный год.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на церемонии закрытия первенства минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии отметили, что подобные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков использования военнослужащими штатного оружия. Было подчеркнуто, что в ходе соревнований военнослужащие успешно выполнили задачи по поражению целей, расположенных на различных расстояниях, из стрелкового оружия. По итогам соревнований военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты в практической стрельбе в личном и командном зачётах, от имени руководства министерства обороны были награждены почётными грамотами, кубками и медалями.