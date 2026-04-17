Руководство минобороны Азербайджана встретилось с личным составом, несущим службу на освобождённых территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Руководящий состав министерства обороны Азербайджана встретился с военнослужащими, несущими службу на освобождённых территориях, поинтересовался их заботами и вопросами обеспечения, а также ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в воинской части имеются все возможности, соответствующие современным стандартам, для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне и повышения профессионализма военнослужащих.

Министр обороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей, что поспособствует совершенствованию их знаний и навыков. Было подчеркнуто, что вопросы улучшения социально-бытовых условий военнослужащих находятся в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В заключение руководство Министерства обороны понаблюдало за проведением занятий в учебном городке воинской части, а также поинтересовалось состоянием и эксплуатацией артиллерийских средств.