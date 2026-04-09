Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели обмен мнениями о достигнутом перемирии между Ираном и США

БАКУ/Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммедом Исхаком Даром.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в регионе.

Дж.Байрамов, поприветствовав достигнутое между США и Ираном перемирие, подчеркнул, что это является важным шагом с точки зрения снижения напряженности, укрепления стабильности и улучшения гуманитарной ситуации.

Была особо отмечена важная роль дружественной и братской пакистанской стороны в достижении перемирия. Пакистану были высказаны пожелания успехов в усилиях по продвижению мира и стабильности в регионе, налаживанию диалога между сторонами и укреплению доверия, а также в предстоящих переговорах в Исламабаде. Была выражена надежда на то, что переговоры в Исламабаде завершатся положительным результатом.

Дж.Байрамов высоко оценил последовательную и принципиальную позицию, а также конструктивные инициативы Пакистана в этом вопросе.

Министры также провели обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и обсудили перспективы развития азербайджано-пакистанского партнерства.