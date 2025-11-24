В ВМС проведены мероприятия по случаю «Года Конституции и Суверенитета» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Военно-морских силах был проведён ряд мероприятий, посвящённых «Году Конституции и Суверенитета».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие подчеркнули значимость Указа, подписанного 28 декабря 2024 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, согласно которому 2025 год объявлен в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета». Было подчеркнуто, что данный Указ имеет большое юридическое, политическое и общественное значение и играет ключевую роль в развитии нашей страны.

В рамках мероприятий также была отмечена историческая победа, одержанная Азербайджанской Армией под руководством Верховного Главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне. Было подчёркнуто, что память о наших шехидах будет жить вечно.

