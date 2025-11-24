Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Отрывок из балета «Читра» маэстро Ниязи исполнен в США (ФОТО)

Общество Материалы 24 ноября 2025 22:42 (UTC +04:00)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В концертном зале «Bates Recital Hall» Техасского университета в Остине состоялся концерт с участием проживающего в США азербайджанского музыканта и дирижёра Фархада Худиева.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

На концерте в исполнении Tехасского симфонического оркестра под управлением его руководителя, дирижера Фархада Худиева впервые в США прозвучал "Финальный танец" из балета «Читра» маэстро Ниязи.

Исполнение было встречено с большим восторгом и продолжительными аплодисментами. Также были представлены избранные фрагменты из 10-й симфонии Дмитрия Шостаковича.

