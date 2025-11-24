Обсуждено сотрудничество между органами прокуратуры Азербайджана и Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с официальным визитом в Румынии делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым 24 ноября встретилась с генеральным прокурором Румынии Алексом Флоренца.

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Румынии.

Отмечается, что на встрече были обсуждены вопросы дружбы и стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, сотрудничества между органами прокуратуры и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Генеральный прокурор Кямран Алиев рассказал о масштабных реформах в органах прокуратуры Азербайджана в рамках правовых реформ, проводимых под руководством главы государства, и подчеркнул важную роль международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Он высоко оценил меморандум о взаимопонимании, подписанный во время визита Алекса Флоренца в Баку в октябре 2024 года, и назвал визит в Румынию новым этапом сотрудничества.

Алекс Флоренца отметил важность развития связей с Азербайджаном, обмена опытом между прокуратурами и международного сотрудничества. Гости были проинформированы о деятельности румынской прокуратуры. Стороны провели обмен мнениями.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!