Обсуждено активное сотрудничество Азербайджана и Ватикана в области продвижения глобальных мирных инициатив (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:28)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ватикан встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископом Ричардом Галлахером.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом, региональные и международные вопросы, а также возможности сотрудничества в рамках международных платформ.

Была доведена важность сохранения динамики увеличения визитов на высоком уровне, наблюдаемых в последнее время, с целью дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом. В этом контексте подчеркивалось значение официальных визитов Президента Азербайджанской Республики в Ватикан, визита Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в октябре этого года в Святой Престол и встреч и мероприятий, проведенных в рамках визита. С удовлетворением отмечались осуществленные по инициативе Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проекты гуманитарного характера по сохранению и восстановлению, реализованные до сих пор в Святом Престоле и планируемые к выполнению в будущем. Подчеркивалось значение связей сотрудничества в этой сфере, а также визита Мехрибан Алиевой в крупнейшую в Европе педиатрическую больницу Bambino Gesu и исследовательский центр во время ее визита в Ватикан.

Также с удовлетворением были отмечены визит Папы Иоанна Павла II в нашу страну в 2002 году, визит Папы Франциска в 2016 году, презентационная церемония территории, на которой будет построена католическая церковь в честь Иоанна Павла II в Баку, и текущее строительство церкви.

Была выражена уверенность, что 35-летие установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2027 году, даст дополнительный импульс развитию отношений.

Были затронуты успехи Азербайджана в области религиозной толерантности, межкультурного и межконфессионального диалога, а также проведенная работа по восстановлению и охране религиозных памятников, включая христианские храмы в нашей стране.

Отмечалось, что успешная политика Азербайджана как страны, где совместно сосуществуют различные религии и культуры, способствует международному миру и взаимопониманию.

Также была выражена обеспокоенность глобальными изменениями климата, представлена информация о работе и инициативах Азербайджана как председателя COP29. Был проведен обмен мнениями о вкладе нашей страны в энергетическую безопасность, роли в развитии транспортных коридоров, связях со странами Центральной Азии.

Министр Джейхун Байрамов в ходе встречи подробно проинформировал противоположную сторону о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, достигнутых договоренностях во время исторического Вашингтонского саммита и реализуемых практических мерах по их выполнению, а также развитии ситуации в регионе после конфликта.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг других двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!