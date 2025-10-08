Саммит в Габале стал важным шагом для интеграции тюркских стран - Мерей Мукажан

БАКУ /Trend/ - 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Габале, стал важным шагом с точки зрения интеграции тюркских стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Мерей Мукажан на Halal Business Forum.

Он подчеркнул значимость исламского наследия региона, исторических городов и многовековых традиций гостеприимства, которые делают халяль-туризм естественной и мощной сферой сотрудничества среди стран-участниц и стран-наблюдателей ОТГ.

М.Мукажан отметил, что халяль-индустрия, основанная на этических, устойчивых и общинных принципах, обеспечивает не только экономические возможности, но и культурную устойчивость, а также моральную ясность.

В числе ключевых инициатив он назвал проект Tabarruk Ziyorat, объединяющий 27 достопримечательностей в семи странах, включая мечети, караван-сараи и другие исторически ценные объекты, а также инициативу Turkic Silk Road, демонстрирующую культурные и цивилизационные сокровища, связывающие Восток и Запад.

М.Мукажан пригласил всех участников форума посетить тюркские страны, подчеркнув их духовное и культурное богатство, привлекательное для мусульманских туристов со всего мира.