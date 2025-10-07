Хроника 44-дневной Отечественной войны: 7 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 7 октября 2020 года:

- Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалам Euronews и CNN-Türk.

- Под руководством Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на Центральном командном пункте Минобороны состоялось оперативное совещание.

- Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIII Евразийского экономического саммита.

- Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу кассетными ракетами.

- министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате артиллерийских ударов по ВС Армении из строя был выведен командно-наблюдательный пункт обороны 5-го полка армянской армии, много убитых и раненых. Артиллерийским ударом были выведены из строя 1 танк и 3 артустановки ВС Армении. Оборонное ведомство также распространило видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Шукюрбейли Джебраильского района Азербайджана.

- ВС Армении обстреляли села Тертера, Барды, Агдама, Агджабеди, Физули и Джебраила.

- минобороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной боевой техники ВС Армении, а также представило кадры уничтожения вражеской техники.

- министерство обороны Азербайджана распространило кадры из освобожденного от оккупации села Шейбей Джебраильского района.

- оборонное ведомство Азербайджана распространило видеокадры брошенной армянами военной техники.

- уничтожен очередной БПЛА Армении.

- в результате огня со стороны наших войск было уничтожено около 10 танков, 6 пушек Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка "Акация", около 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы противника. Группа солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках 1-го и 7-го полков армянской армии, самовольно оставив боевые позиции, дезертировала.