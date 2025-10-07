AZPROMO продолжит выступать связующим звеном между немецкими и азербайджанскими компаниями - представитель агентства

БАКУ/Trend/ - Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) будет и впредь служить связующим звеном между немецкими и азербайджанскими компаниями.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала советник исполнительного директора AZPROMO Севиль Яхьяева на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Азербайджан активно сотрудничает с Германией и имеет прочную законодательную основу, охватывающую почти 80 соглашений. Как вы знаете, в мае этого года во время визита председателя Германской ассоциации восточного бизнеса Михаэля Хармса, была подписан новая "дорожная карта" на 2025–2026 годы. Этот документ охватывает широкий спектр инициатив, включая сборку электрических автобусов, модернизацию железнодорожной инфраструктуры, а также проекты в сфере водородной энергетики, очистки воды и опреснения",- сказала она.

С.Яхьяева отметила, что агентство играет важную роль в поддержке благоприятной бизнес-среды в Азербайджане и предоставляет широкий спектр услуг как экспортёрам, так и инвесторам.

"Мы предоставляем информацию о рынке, консультации по регуляторным вопросам, а также помогаем налаживать связи с государственными учреждениями. AZPROMO также работает как «единое окно» для инвесторов, сопровождая их шаг за шагом - от первых шагов в Азербайджане до завершения проекта на месте",- сказала она.