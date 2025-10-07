Замминистра обнародовал объем товарооборота между Азербайджаном и странами ОИС за январь-август

БАКУ/ Trend/ - За январь-август 2025 года товарооборот между Азербайджаном и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) составил около 6 миллиардов долларов США.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, выступая на форуме Halal Business Forum в Баку, сообщает Trend.

"Азербайджан остаётся одним из наиболее активных участников ОИС и придаёт большое значение развитию политических, экономических и культурных связей с государствами-членами", - отметил он.

По словам Э.Алиева, Азербайджан внёс значительный вклад в укрепление мультикультурализма, межкультурного и межцивилизационного диалога, а также в продвижение исламских ценностей в мире.

Он напомнил, что признанием этого стало объявление Баку в 2009 году и Нахчывана в 2018 году столицами исламской культуры. Кроме того, мероприятия, проведённые в 2017 году в рамках Года исламской солидарности, способствовали расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества между мусульманскими странами.

Первый замминистра выразил благодарность ОИС и её профильным структурам за поддержку в проведении форума, отметив, что экономические и торговые соглашения Азербайджана с государствами ОИС направлены на упрощение торговли, укрепление таможенного сотрудничества и стимулирование инвестиций.

"На территории Азербайджана сегодня действует порядка 11 тысяч компаний из государств-членов ОИС", — сказал Э.Алиев, подчеркнув, что эти показатели отражают не только высокий уровень экономических связей и взаимного интереса, но и подтверждают роль Азербайджана как одного из ключевых экономических партнёров и инициаторов сотрудничества в рамках ОИС.