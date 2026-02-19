Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки на фоне надписи "МИР" — Хикмет Хаджиев

Политика Материалы 19 февраля 2026 20:04 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана и премьер-министр Армении пожимают друг другу руки на фоне надписи "МИР", написанной заглавными буквами.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети "X", сообщает Trend.

Он отметил, что эта деталь может показаться случайной, но на самом деле она глубоко символична.

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в качестве главы государства-учредителя. В качестве председателя-учредителя Совета мира Президент Дональд Трамп еще раз подчеркнул важность азербайджано-армянской мирной повестки", - отмечается в публикации.

