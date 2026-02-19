Турция готова поддержать усилия по стабилизации и решение на основе двух государств - Хакан Фидан

БАКУ/ Trend/ - Турция готова внести вклад в международные усилия по стабилизации и продолжит поддерживать достижение справедливого и прочного мира на основе принципа двух государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на первом заседании Совета мира.

Фидан отметил, что несмотря на коллективные дипломатические усилия, гуманитарная ситуация остается хрупкой, а нарушения режима прекращения огня продолжаются.

«Гуманитарная ситуация остается хрупкой, и нарушения режима прекращения огня продолжают происходить. Поэтому необходим оперативный, скоординированный и эффективный ответ», — сказал он.

Он подчеркнул приверженность Турции обеспечению безопасности и восстановлению региона.

«Президент Эрдоган полностью привержен обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Газы. Турция уже оказывает значительную гуманитарную помощь», — заявил Фидан.

По его словам, Анкара готова расширить свою поддержку.

«Мы также можем внести значительный вклад в восстановление сфер здравоохранения и образования, а также в подготовку полицейских сил. Кроме того, мы готовы направить войска в международные силы по стабилизации», — отметил он.

Фидан подтвердил поддержку Турцией дипломатических усилий по достижению устойчивого мирного урегулирования.

«Турция продолжит поддерживать ваши усилия по достижению справедливого и прочного мира. Мы убеждены, что основой такого мира является решение на основе двух государств. Давайте работать над этой целью на благо всех народов региона», — подчеркнул он.