Президент Казахстана предложил учредить премию имени Трампа

АСТАНА/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить специальную премию Совета мира имени президента Дональда Трампа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом Токаев сказал, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне

"Я также хотел бы предложить учредить специальную премию Совета мира имени президента Дональда Трампа чтобы отметить его выдающиеся усилия и достижения в области миростроительства. Уверен, господин Президент, что под Вашим сильным руководством Совет мира успешно выполнит свою великую благородную миссию", — заявил Токаев.

Он отметил, что с учетом глобального характера повестки Совета Казахстан готов оказывать практическую поддержку, в том числе путем проведения встреч на различных уровнях и в разных форматах.

"Ожидается, что Совет мира напрямую ответит на новые реалии, усилив существующие многосторонние усилия. Мир еще не видел подобной инициативы. Это абсолютно беспрецедентный шаг, поскольку, по сути, мир через созидание — это весьма инновационная концепция или проект, который имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, господин Президент, я признаю и разделяю Вашу убежденность в том, что прочный мир должен строиться на конкретных действиях", — подчеркнул Токаев.